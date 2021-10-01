Азаренко не вышла на матч с Мугурусой на турнире в Чикаго
Экс-первая ракетка отказалась выходить на корт, о причинах такого решения не сообщается.
© REUTERS / Geoff Burke
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA-500 в Чикаго, сообщается на сайте соревнований.
Азаренко должна была встретиться в 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой. Однако поединок не состоялся – белоруска отказалась выходить на корт, пишетSputnik.
Таким образом, в четвертьфинал вышла представительница Испании. За выход в полуфинал Мугуруса сыграет против победительницы матча Шелби Роджерс (США) - Маи Хонтама (Япония).
Призовой фонд турнира в Чикаго составляет около 565 тысяч долларов.
07:22 01/10/2021
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