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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA-500 в Чикаго, сообщается на сайте соревнований.





Азаренко должна была встретиться в 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой. Однако поединок не состоялся – белоруска отказалась выходить на корт, пишет

Таким образом, в четвертьфинал вышла представительница Испании. За выход в полуфинал Мугуруса сыграет против победительницы матча Шелби Роджерс (США) - Маи Хонтама (Япония).





Призовой фонд турнира в Чикаго составляет около 565 тысяч долларов.