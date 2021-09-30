Басков высказался о фаворитах на пост председателя Федерации хоккея Беларуси
Дмитрий Басков добровольно покинул пост Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) 10 сентября, так как не хотел, чтобы из-за него белорусский хоккей пострадал.
Мы сегодня не обсуждаем фаворитов на пост председателя ФХБ, есть несколько кандидатов, но достойного определит конференция, заявил член Совета Республики Национального собрания, экс-председатель ФХБ Дмитрий Басков, сообщает корреспондент Sputnik.
8 октября состоится внеочередная отчетно-выборная конференция ФХБ, на который будет избран новый глава организации. На пост нового председателя свои кандидатуры могут выдвинуть члены ФХБ: клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя федерации истекает 3 октября. Голосовать за нового председателя ФХБ делегаты конференции будут открыто.
"Мы сегодня не обсуждаем фаворитов, потому, что есть несколько кандидатов, с которыми проходят встречи и за этот период, я думаю, конференция выберет самого достойного из них", - сказал Басков.
Он признался, что, несмотря на новое назначение, хоккей из его жизни никуда не уйдет.
"Это мое любимое дело, которому я посвятил всю жизнь", - подчеркнул Басков.
20:38 30/09/2021
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