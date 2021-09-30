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Названо имя самого эмоционального тренера в экстралиге

Заместитель председателя судейского комитета ФХБ Василий Рытвинский назвал имя самого эмоционального тренера в экстралиге.

Если выделить тренера экстралиги, который чаще всего коммуницирует с нами [судьями] не только на площадке во время матча, но и после игры по телефону — такая функция также доступна — то это Олег Владимирович Хмыль. Мы, может быть, хотели ему предложить перейти в судейство, но уже немножечко по возрасту не подходит.


Я думал, вы назовете Юрия Александровича Файкова, ведь он не прощает любой несправедливости в отношении своей команды.

Все его силы уходят во время матча, когда он слезает со своей скамеечки и залезает обратно. Это очень комично выглядит, мы уже не раз это отмечали, и сил уже потом на телефонные звонки не хватает. Но во время матчей, да, он эмоционален, — приводит слова Рытвинского, произнесенные в шоу "В одном звене", сайт ФХБ.
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