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Румбутис — о финише сезона. Недоумевает от происходящего в Сморгони, Шахтер уже чемпион, Рух без медалей.

Очередной сезон высшей лиги незаметно выруливает на финишную прямую. Командам осталось провести в чемпионате от шести до восьми матчей, чтобы окончательно расставиться в таблице.

Румбутис — о финише сезона. Недоумевает от происходящего в Сморгони, Шахтер уже чемпион, Рух без медалей.
фото: pressball.by
После досадной потери очков БАТЭ в прошлом туре и очередной победы Шахтера вопрос о чемпионе, кажется, снят. Зато борьбу за оставшиеся медали продолжают аж четыре коллектива, пишет sportarena.by
Как завершится сезон, чем крут Гомель, и справляется ли со своей работой Артем Челядинский узнали у белорусского специалиста Людаса Румбутиса.  

— Давайте начнем с главного вопроса: Шахтер — чемпион? 

— В принципе, да. 

— Не верите, что кто-то сможет догнать солигорчан?

— Мне кажется, никто уже не догонит. Понял это, когда пришел Бага и команда одержала две подряд победы под его руководством. К тому же и БАТЭ потерял очки. 

— А если бы Бага по-другому начал, шансы были бы у конкурентов? 

— Конечно! Когда летом в Солигорске поменяли одного тренера на другого и как-то не очень пошло — начали терять очки. Все стали кричать: «Ой, интрига вернулась, интрига вернулась». Но пришел новый главный тренер и добился максимума в двух играх. Да, эти матчи были непростыми, хоть и домашними. Но очки есть очки. С Неманом Шахтеру вообще очень трудно было. Однако все закончилось хорошо для Солигорска, и они как бы немножко успокоили ситуацию. 

— Часто спорят на тему: хорошо или плохо, когда не меняется чемпион. Вы как считаете? 

— Я не могу однозначно ответить. Когда БАТЭ 13 раз подряд побеждал в чемпионате Беларуси, разве это плохо было? Команда успешно выступала в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В прошлом году Шахта сменила брестское Динамо… Посмотри, как они выступили в еврокубках. Да никак, в общем-то. Европа была просто тихий ужас. 

— Впереди у Шахтера минское Динамо, которое находится в шикарной форме. Кто для вас фаворит матча? 

— Хм, трудно определиться. Дело в том, что у Челядинского выстраивается игра, но у них нет того набора игроков, того уровня игроков, которые есть в Шахтере. За счет нормальной ротации Шахтер в любой момент может изменить игру, выпустить более свежих исполнителей и не потерять в качестве. Поэтому я сейчас ни за одну, ни за вторую команду не скажу. По одной простой причине: на данный момент они одинаковые по силе. 

Шахтер — Динамо-Минск. Фото: Шахтер

— Уже несколько месяцев у руля Динамо Артем Челядинский. Как оцените его работу? 

— Мне нравится его работа. Когда назначили Челядинского, в одной из передач на телевидении я сказал, что при хорошем стечении обстоятельств они могут побороться за чемпионство. Но, по-моему, во второй игре под его руководством Динамо проиграло дома БАТЭ [0:2]. Вот если бы тогда удалось набрать три очка в матче с борисовчанами, реально можно было на что-то рассчитывать. Сейчас, конечно… Они здорово смотрятся, здорово играют, но до чемпионства сильно далеко. Скажем так, очень много потеряли в предыдущий отрезок чемпионата. 

— Я же правильно понял, что Динамо сейчас конкурирует с БАТЭ за второе место. Или все-таки пробует зацепиться за тройку? 

— Думаю, что Динамо конкурирует с БАТЭ. Но в то же время рассчитывает не потерять свое третье место, которое есть сейчас. Когда команда по ходу чемпионата меняет тренеров, это не всегда хорошо. Но в данной ситуации, что касается минского Динамо, это очень правильно. 

— Есть же еще Рух и Гомель. Но, судя по вашим словам, главные претенденты на медали — БАТЭ и минское Динамо? 

— Не думаю, что Рух в этой заварухе что-то поимеет. Гомель очень неплохо идет по дистанции, но не знаю… Пока тяжело загадывать. Гомелю было необходимо побеждать в домашних матчах с прямыми конкурентами. Если не путаю, они сыграли вничью с БАТЭ, Рухом и брестским Динамо. Нужно было обыгрывать эти команды, если хотят оказаться в призах. 

— Вы понимаете, в чем феномен Гомеля? 

— Дело в том, что большая часть игроков нынешнего Гомеля хорошо знакомы с главным тренером, они работали вместе и раньше. У Биончика правильно выстроена игра, он один из немногих в Беларуси, кто применяет в своей работе современные тенденции. Имею в виду, что у него требования, которые присущи современному футболу. Это высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку. Кстати, если раньше Биончику нравилось, что они много владеют мячом, но так получалось во многом из-за того, что защитники перепасовывались между собой, то сейчас Гомель — одна из немногих команд в чемпионате, которая может применить и высокий прессинг, и физически их хватает. А самое главное — у них хватает футбольного понимания, что нужно делать. Видно, что все это отрабатывается на тренировках. Мне такая игра импонирует.  

— Вы много хорошего сказали про Биончика. У него есть шанс попробовать себя в Европе? 

— С этим составом — нет. 

— Нет, я имел в виду лично у него попробовать свои силы за рубежом…

— Ну, сам понимаешь, год на год не приходится. В этом сезоне неожиданно выстрелил Соловей. Посмотри на Побудея. Он год побыл в Казахстане, там не все получилось, вернулся, а какую игру показывает сейчас… Я хорошо его знаю, был удивлен, когда он ушел из Ислочи. Мне этот парень еще тогда очень нравился. Но, опять же, он привык играть в домашних условиях. Пока легионерский хлеб не сложился. Возможно, будет еще одна попытка, потому что игрок интересный. 

— Не могу в конце разговора не спросить про низ таблицы. Сморгонь вылетает? 

— Что касается Сморгони… Когда команда собирается в конце января и никто не знает, где она будет играть, какого уровня игроков нужно брать, сложно рассчитывать на что-то. Потом уже поняли, какой уровень должен быть у футболистов, но было слишком поздно. Наверное, финансовые условия не позволяют взять игроков более-менее приличного уровня. Как я говорю, половина легионеров, которых набрали, — официанты. И что в такой ситуации может сделать тренер? Ну, решили все свалить на главного тренера, сейчас поставили другого. Захотели главным сделать журналиста (в двух последних турах командой руководил бывший журналист Антон Михашенок — SportArena)… 

— Как вы относитесь к таким экспериментам (интервью состоялась до назначения Игоря Трухова на пост главного тренера Сморгони — SportArena)? 

— Да ну… Давайте поставим кочегара, дворника. У человека есть желание? У меня тоже, например, есть желание быть миллиардером, но одного желания ведь недостаточно. Не надо думать, что в футболе все разбираются. Если он у кого-то что-то смотрел, делал какую-то аналитику, это еще не значит, что он готов тренировать, выстраивать игру, руководить. Это же абсолютно разные процессы.
Влад Воронин
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