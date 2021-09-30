Начато официальное расследование в отношении тренеров Кристины Тимановской
Начато официальное расследование деятельности тренеров белорусской бегуньи Кристины Тимановской Юрия Моисевича и Артура Шумака. Об этом заявила Всемирная легкоатлетическая ассоциация.
Шумак и Моисевич
Сообщается, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике займется расследованием при сотрудничестве и поддержке Международного олимпийского комитета. Его результаты опубликуют.
Моисевич — главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио, а Шумак — заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оказалась в центре скандала после того, как во время Олимпиады в соцсетях раскритиковала действия спортивных функционеров.
Ее поставили бежать не ее дистанцию, чем она и возмутилась. В ответ на это Тимановскую сняли со стартов и попытались насильно отправить в Беларусь.
Запись разговора с Юрием Моисевичем и Артуром Шумаком позже попала в СМИ.
В аэропорту Кристина Тимановская попросила полицию о помощи. После она смогла улететь в Варшаву.
Разразился скандал. МОК лишил Моисевича и Шумака олимпийских аккредитаций.
Недавно белорусская легкоатлетка обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой пожизненно дисквалифицировать Юрия Моисевича и Артура Шумака.
Источник: euroradio.fm
17:15 30/09/2021
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