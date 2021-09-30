Ганчаренко в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
Победителя выбирают болельщики и эксперты
Беларуский наставник Краснодара Виктор Ганчаренко попал в число претендентов на звание лучшего тренера сентября, пишет sportarena.by
Подопечные специалиста в трех матчах набрали семь очков.
В число лучших также попали наставник Зенита Сергей Семак, рулевой Динамо Сандро Шварц, Марко Николич из Локомотива, а также тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.
Отдать свой голос можно в сообществе РПЛ ВКонтакте по ссылке.
Кстати, 2 октября Краснодар сразится с ЦСКА.
16:11 30/09/2021
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