На Олимпиаду в Пекине не пустят болельщиков из других стран
Международный олимпийский комитет предупредил о том, что билеты на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине будут доступны только для жителей материковой части Китая.
Такое решение принято с целью противодействия распространению covid-19. Спортсмены, не привитые любой из вакцин, признанных ВОЗ, обязаны будут сначала отбыть трехнедельный карантин.
На время проведения Игр в Пекине будет создана специальная закрытая зона, включающая себя спортивные объекты, Олимпийскую деревню и даже транспорт. Всех участников Олимпиады и сотрудников комплекса будут ежедневно тестировать на коронавирус.
Требования для болельщиков сейчас разрабатываются.
Источник: reform.by
10:50 30/09/2021
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