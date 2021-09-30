Такое решение принято с целью противодействия распространению covid-19. Спортсмены, не привитые любой из вакцин, признанных ВОЗ, обязаны будут сначала отбыть трехнедельный карантин.





На время проведения Игр в Пекине будет создана специальная закрытая зона, включающая себя спортивные объекты, Олимпийскую деревню и даже транспорт. Всех участников Олимпиады и сотрудников комплекса будут ежедневно тестировать на коронавирус.





Требования для болельщиков сейчас разрабатываются.