



Международный марафон, запланированный на 3 октября в Могилеве, переносится на 2022 год





Марафон переносится на май 2022 года. О дате проведения его будет сообщено дополнительно. Как пояснили в горисполкоме, пишет Mogilev.online, уже поданные заявки на участие в марафоне будут удовлетворены и рассмотрены в мае.





Напомним, могилевский международный марафон проводится раз в два года и состоит из трех дистанций. Стартовать и финишировать марафонцы традиционно должны были на площади Славы.