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Международный беговой марафон в Могилеве переносится на 2022 год

Как сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома, международный марафон, запланированный на 3 октября в Могилеве, переносится.


Международный марафон, запланированный на 3 октября в Могилеве, переносится на 2022 год

Марафон переносится на май 2022 года. О дате проведения его будет сообщено дополнительно. Как пояснили в горисполкоме, пишет Mogilev.online, уже поданные заявки на участие в марафоне будут удовлетворены и рассмотрены в мае.

Напомним, могилевский международный марафон проводится раз в два года и состоит из трех дистанций. Стартовать и финишировать марафонцы традиционно должны были на площади Славы.
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