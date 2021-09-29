Международный беговой марафон в Могилеве переносится на 2022 год
Как сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома, международный марафон, запланированный на 3 октября в Могилеве, переносится.
Международный марафон, запланированный на 3 октября в Могилеве, переносится на 2022 год
Марафон переносится на май 2022 года. О дате проведения его будет сообщено дополнительно. Как пояснили в горисполкоме, пишет Mogilev.online, уже поданные заявки на участие в марафоне будут удовлетворены и рассмотрены в мае.
Напомним, могилевский международный марафон проводится раз в два года и состоит из трех дистанций. Стартовать и финишировать марафонцы традиционно должны были на площади Славы.
09:59 30/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение