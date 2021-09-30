Молодежная сборная России заняла 15-е место на чемпионате Европы. Фото: ФГР





Федерация гандбола России признала виновными восемь игроков молодежной сборной России в организации договорных матчей на чемпионате Европы, пишет Kp.ru. Все они были дисквалифицированы на разные сроки. Четверых организаторов, тех кто получал деньги и распределял их между остальными участниками, на пять лет исключили из гандбола. Фактически это означает конец их карьеры. Но и это не все – всем им грозит уголовное преследование.





В российском спорте было всякое – и допинговые скандалы, и обвинения в финансовых нарушениях, судей обвиняли в пристрастном судействе. Но чтобы игроков сборной страны поймали на сдаче матчей чемпионата Европы – такого еще не было. Информация о скандале с договорными матчами появилась еще на прошлой неделе. Восемь игроков молодежной сборной России были заподозрены в том, что на первенстве континента в угоду «черным букмекерам» сдавали матчи собственной команды. Руководство ФГР раскрыло подробности знакового расследования.





Все началось с первого же матча на чемпионате Европы. «Поле него мне поступили сигналы, я уж не буду говорить от кого, что была договорная игра. Я связался с главным тренером сборной, где попытался выяснить причины», — рассказал гендиректор ФГР Лев Воронин. Видимо, сигналы с каждым матчем становились все сильнее. И когда на чемпионате Европы сборная России заняла 15-е, то есть предпоследнее место, за дело взялась Комиссия по этике.





Была назначена просмотровая комиссия. Она отсмотрела все матчи чемпионата Европы с участием сборной России. Итоги ее работы оказались неутешительны. «Там все было очевидно. Например, было видно что игрок бросает в пустые ворота и намерено бросает мимо. Или человек в защите отходит в сторону и дает забить гол. Это просто банальные вещи», — рассказал Лев Воронин.









Многие матчи «молодежки» вызвали вопросы у специалистов. Фото: ФГР

Дальше были разговоры с игроками. Кто-то сознался сразу и стал сотрудничать, кто-то постоянно менял свои показания. Отсюда и разные сроки дисквалификации. В итоге четверо игроков (Найдунов, Кириленко, Дмитриев, Морозов) отлучены на пять лет от гандбола, и фактически это означает конец их карьеры. Среди них были те, кто получал деньги за организацию договорняков, а потом делили их между остальными. Но даже со своими подельниками они обошлись бесчестно – часть вознаграждений они оставили себе.





Еще двое (Гоголев и Ермолин) получили два года дисквалификации – даже после такого срока в профессиональный гандбол будет вернуться очень сложно. Еще двое (Кондыбин и Фролов) остались вне спорта до 30 июня 2022 года – то есть отделались испугом.





Но на этом расследование не закончилось. Дальше за сдававших матчи спортсменов, скорее всего, примутся настоящие следователи. Президент ФГР Сергей Шишкарев рассказал, что федерацией подготовлено заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье 184 УК РФ, в которой описывается манипуляция спортивным результатом. «В ее рамках, хоть таких прецедентов в стране еще не было, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы» — заявил глава гандбольной федерации. Так же он добавил, что к расследованию может быть подключен и Интерпол. Сколько 19-летние игроки получили денег, за то что похоронили свои карьеры? Кто им делал трансакции? Почему тренеры допустили такое в молодежной сборной России? Детали в ФГР пока рассказывать не готовы, чтобы не помешать следствию. Но обычно такие вещи невозможны без игры на крупных международных букмекерских биржах. Отсюда разговор об Интерполе, и контакты с ОКР. Так что скандал с договорняками в российском гандболе может выйти на еще более глобальный уровень.