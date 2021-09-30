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Главный идеолог Лукашенко: Зачем нам чемпионы, которые работают на разрушение согласия?

Заместитель главы администрации Лукашенко Игорь Луцкий, курирующий вопросы идеологии, поделился мнением о развитии спорта в Беларуси.

Игорь Луцкий

— Спортивные победы — не самоцель. Сегодня спортсмен заметная и довольно значимая фигура в обществе. За его жизнью и карьерой всегда наблюдают, интересуются. Ведь в честь его победы поднимается государственный флаг и звучит государственный гимн. Делают они это, хочется верить, как поется в песне, «ради красоты спорта, Родины своей ради!».

Чемпионы должны показывать подрастающему поколению пример самоотверженного труда, готовности защищать честь своей страны, пример патриотизма.

Для чего народу «чемпионы», которые пусть и имеют высокий спортивный результат, но работают на разрушение гражданского согласия в стране, экономики, ратуют за обнищание людей, потерю суверенитета?» — сказал Игорь Луцкий.
Источник: udf
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