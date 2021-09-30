Игорь Луцкий





— Спортивные победы — не самоцель. Сегодня спортсмен заметная и довольно значимая фигура в обществе. За его жизнью и карьерой всегда наблюдают, интересуются. Ведь в честь его победы поднимается государственный флаг и звучит государственный гимн. Делают они это, хочется верить, как поется в песне, «ради красоты спорта, Родины своей ради!».





Чемпионы должны показывать подрастающему поколению пример самоотверженного труда, готовности защищать честь своей страны, пример патриотизма.





Для чего народу «чемпионы», которые пусть и имеют высокий спортивный результат, но работают на разрушение гражданского согласия в стране, экономики, ратуют за обнищание людей, потерю суверенитета?» — сказал Игорь Луцкий.