Американец выиграл марафон благодаря тому, что двое кенийцев побежали не туда

Атлет из Иллинойса Тайлер Пенс выиграл марафон Quad Cities, принеся Соединенным Штатам первую победу на этом соревновании с 2001 года. Однако, золото ему досталось только потому, что волонтер-велосипедист повел кенийских марафонцев, опережающих Пенса, по неправильному пути.