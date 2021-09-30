



34-летний легкоатлет, который завершил карьеру в 2018 году, решил заняться бобслеем в прошлом году и прошел путь до национальной команды, которая попытается отобраться на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Бывший легкоатлет будет выступать только в соревнованиях четверок.





"Это был огромный путь от завершившего карьеру спортсмена до переквалификации в новый вид спорта. Огромное спасибо всем, кто помогал", — написал Разерфорд в инстаграме, сообщает Прессбол.











