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Олимпийский чемпион в прыжках в длину Грег Разерфорд вошел в состав сборной Великобритании по бобслею

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в прыжках в длину Грег Разерфорд отобрался в сборную Великобритании по бобслею.


34-летний легкоатлет, который завершил карьеру в 2018 году, решил заняться бобслеем в прошлом году и прошел путь до национальной команды, которая попытается отобраться на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Бывший легкоатлет будет выступать только в соревнованиях четверок.

"Это был огромный путь от завершившего карьеру спортсмена до переквалификации в новый вид спорта. Огромное спасибо всем, кто помогал", — написал Разерфорд в инстаграме, сообщает Прессбол.
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