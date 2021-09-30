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Легендарный боксер Пакьяо объявил о завершении карьеры

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо объявил о своем уходе из бокса. Сообщения об этом опубликованы в официальных соцсетях спортсмена.




"Спасибо лучшим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я в гармонии с ним... До свидания, бокс", – написал он в Twitter.

В Facebook Пакьяо опубликовал видеообращение с фрагментами архивных записей из истории его спортивной карьеры. В обращении он подчеркнул, пишет Гордон, что бокс дал ему "шанс вырваться из бедности" и "смелость изменить больше жизней".

 

42-летний Пакьяо завершает карьеру с результатом в 62 победы, восемь поражений и две ничьи. Последний бой он провел в августе этого года, проиграв кубинцу Йорденису Угасу. "Я только что услышал последний звонок. Бокс закончился", – цитирует слова Пакьяо после боя BBC.

BBC отмечает, что теперь Пакьяо сосредоточится на политической карьере. 19 сентября он объявил, что будет баллотироваться на пост президента Филиппин.  

Пакьяо пришел в политику в 2010 году, когда он получил место в нижней палате конгресса Филиппин, а затем был избран на шестилетний срок в верхнюю палату в 2016 году.
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