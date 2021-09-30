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Sputnik решил оценить, хоть и косвенный, но белорусский вклад в победу молдавского "Шерифа". Один из мячей королевскому клубу забил самый полезный игрок минувшего чемпионата Беларуси – нападающий из Узбекистана Джасурбек Яхшибоев. А руководит командой из Тирасполя украинский специалист Юрий Вернидуб, который возглавлял солигорский "Шахтером" в чемпионском сезоне, но покинул команду, возглавлявшую таблицу, после раннего вылета из еврокубка.

Белорусская кузница талантов

Первым клубом в карьере Джасурбека Яхшибоева стал известный со времен чемпионата СССР ташкентский "Пахтакор". Из-за отсутствия игровой практики нападающий перебрался в другой клуб первенства Узбекистана, а оттуда - в наш "Энергетик-БГУ".





Белорусский клуб можно считать кузницей талантов. Достаточно сказать, что в этом году команда подписала Максима Омельянчука и Алексея Лаврика, продолжающих дело своих родителей – бывших игроков белорусской сборной Сергея Омельянчука и Андрея Лаврика.





Не менее громким еще до узбекского "вундеркинда" в 2019 году стало "раскрытие" белорусского форварда Ильи Шкурина, который транзитом через брестское "Динамо" попал в ЦСКА, а перед этим сезоном на правах аренды - в киевское "Динамо", также выступающее в этой Лиге чемпионов.





Яхшибоев пришел "Энергетик-БГУ" в 2020 году и сразу начал заявлять о себе активными индивидуальными действиями и забитыми мячами. По ходу минувшего сезона нападающий перешел в солигорский "Шахтер" и завоевал с ним чемпионское звание, став самым полезным игроком чемпионата: забил 16 мячей и сделал 6 голевых передач (лучшим бомбардиром первенства с 19-ю голами стал Максим Скавыш).





После такой голевой вспышки "Пахтакор", которому все еще принадлежали права на форварда, продал его польской "Легии", откуда снова в аренду он отправился в стан многократного чемпиона Молдовы.

Гол головой

Оценить вчерашний личный успех Джасурбека Яхшибоева Sputnik попросил одного из тренеров "Энергетика-БГУ" Петра Качуро. Специалист в первую очередь отметил сам футбол, который выдает "Шериф" и тренерский штаб: атакующий, без страха перед грандами. Также наставник, долго поигравший в английском Чемпионшипе, обратил внимание на нехарактерный гол Яхшибоева.





"Человек атаки все равно зависит от своевременной передачи. Передача была очень хорошей. Яхшибоев головой – это редкость, он мало забивал головой, но исполнено в дальний угол на высочайшем уровне", - отметил Петр Качуро.

Собеседник подчеркнул, что в клубе продолжают следить за успехами бывшего игрока и рады, что нападающий прогрессирует, дошел до групповой стадии Лиги чемпионов и забивает голы.





"Набирал обороты он именно в "Энергетике" и тренерский штаб, в первую очередь, Анатолий Иванович Юревич заложили в него очень серьезные вещи, которые и дают такой результат", - высказал свое мнение специалист.





Интересуемся, может ли игра Яхшибоева привести его в топ-чемпионат, в частности в испанский. Петр Качуро признался, что тоже подумал об этом накануне: "Для каждого футболиста, как и тренера, нет предела совершенству. И любой спортсмен высокого уровня будет отдавать себя полностью, чтобы переходить на новый уровень. Яхшибоев уже вырос в мастерстве и обрел достаточно опыта, чтобы перейти в топ-чемпионат. Все селекционеры и тренеры смотрят Лигу чемпионов. Думаю, у него появятся предложения после этих игр".

Курс на Узбекистан?

В "Энергетике-БГУ" собраны таланты из разных стран, но сегодня в коллективе сразу три представителя Узбекистана, то есть клуб решил с еще большим интересом обратить внимание на игроков из этой страны.





"Я вспоминаю союзные времена, когда в чемпионате СССР играли с "Пахтакором", там всегда было много талантов, но развития профессионального не хватало. Направление на Узбекистан? Почему нет, если Яхшибоев так выстрелил. Я вижу сейчас игроков из Узбекистана. У них огонь в глазах, они хотят работать, доказывать и доходить до топ-чемпионата", - рассказал тренер.





Петр Качуро добавил, что самое главное, кто бы не играл в команде, прививается одна вещь: "Если ты хочешь играть в футбол, должен отдавать всего себя, уметь анализировать, прогрессировать и добиваться серьезных результатов, а не ставить планочку поиграть в чемпионате Беларуси?"

Спорт – элемент дипломатии

Достижения Джарсумбека Яхшибоева широко освещаются в Узбекистане. Об этом Sputnik рассказал советник посольства этой страны в Беларуси Рахматулла Назаров. Он отметил, что вчерашний результат активно обсуждают и в диппредставительстве, поскольку "это успех не только спортсмена, но и всего узбекского народа".





По мнению дипломата, такое широкое узбекское представительство в белорусском футболе способствуют сближению народов двух стран, поскольку граждане могут заинтересоваться не только спортом, но и другими аспектами жизни людей в каждом из государств.





"Это элемент народной дипломатии, который сближает наши народы. Люди больше узнают друг о друге и, соответственно, наши отношения будут развиваться на еще более высоком уровне в разных сферах", - уверен советник.

Еще один "белорус"

В команде Юрия Вернидуба выступает еще один бывший игрок белорусского чемпионата. Гвинеец Момо Янсане в 2019-2020 годах представлял интересы "Ислочи", за которую провел 51 поединок забил 19 мячей. Минувший футбольный год нападающий провел в "Нижнем Новгороде" во втором по значимости российском дивизионе. А в составе "Шерифа" форвард также уже внес голевой вклад в успех команды в главном клубном еврокубке – отличился в первом туре в игре с донецким "Шахтером".

Путь "Шерифа"

Клуб из Молдовы создан относительно недавно – в 1997 году. Спустя год команда дебютировала в высшем дивизионе чемпионата своей страны и завоевала первый трофей - Кубок. В 1999-м клуб стал обладателем серебряных медалей, а в 2000-м открыл новое тысячелетие первым чемпионством. С тех пор "Шериф" 19 раз выигрывал золотые медали национального первенства и 10 раз Кубок.





Впервые в групповой раунд еврокубка молдавский чемпион пробился в 2009 году. Это была Лига Европы, в основном раунде которой команда выступала четыре раза. И в этом сезоне "Шериф" дебютировал в группе Лиги чемпионов.





Добавив успех в Мадриде к победе в первом туре над донецким "Шахтером", чемпион Молдовы с 6-ю очками единолично возглавил группу, где считался аутсайдером (в следующем туре "Шериф" встретится с миланским "Интером").

Яхшибоев и Янсане дополняют весомый интернационал команды во главе с украинским тренером Юрием Вернидубом. Например, генеральным директором клуба является ее бывший игрок - Важа Тархнишвили из Грузии.

Тренерский фактор

Юрий Вернидуб начинал тренерскую карьеру в 2001 году в запорожском "Металлурге". А впоследствии достаточно долго работал с луганской "Зарей" и в условиях гегемонии "Динамо" и Шахтера" в 2017 году привел коллектив к бронзовым медалям украинского чемпионата.





В 2019 году специалист возглавил солигорский "Шахтер". Команда шла на первом месте, когда Юрий Вернидуб подал в отставку. Это произошло после быстрого вылета из еврокубка. Примечательно, что солигорчане уступили в первом раунде квалификации Лиги Европы не самому сильному молдавскому клубу "Сфынтулу Георге". Оба матча завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти в Солигорске больше повезло гостям (Яхшибоев тогда пробил мимо).

"Шериф" повторяет БАТЭ

Не так давно БАТЭ был завсегдатаем футбольных еврокубков, если не главной, то второй по значимости Лиги Европы. К слову, с "Реалом" борисовский клуб встречался в своем дебютном сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. БАТЭ дважды уступил – 0:1 в Минске и 0:2 в Мадриде.





В 2012 году белорусский чемпион сотворил что-то похожее на сенсацию "Шерифа", обыграв на страте двух фаворитов – французский "Лилль" (на выезде) и немецкую "Баварию" (дома) с одинаковым счетом 3:1.





Правда, по итогам группового этапа у борисовчан так и осталось 6 очков, что, впрочем, позволило занять третье место в квартете и продолжить еврокубковую кампанию весной в плей-офф Лиги Европы.





Тогда команду возглавлял Виктор Ганчаренко, а помогали ему Александр Ермакович и Алексей Бага, которые впоследствии, возглавив БАТЭ, привели его к последним знаковым победам в еврокубках.





В 2015 под руководством Ермаковича уже на новой "Борисов-Арене" БАТЭ обыграл "Рому" (3:2). Однако в итоге клуб финишировал последним с пятью баллами (были еще ничьи с "Ромой" в гостях и "Байером"). Лучшей в группе ожидаемо стала "Барселона".





Последняя серьезная виктория БАТЭ пришлась на весну 2019 года. В плей-офф Лиги Европы в первом матче 1/16 финала в Борисове с минимальным счетом был повержен лондонский "Арсена". В ответной встрече борисовчане уступили с большим перевесом (0:3) и завершили борьбу.







