Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





В прошедшем 29 сентября матче 1/16 финала белорус обыграл испанского спортсмена Пабло Андухара (92 ATP). Итог двухсетового поединка — 6:4, 6:3. Во втором раунде Илья Ивашко поборется с французом Гаэлем Монфисом (20 ATP). Игра состоится 30 сентября.





Еще один белорус Егор Герасимов (112 ATP) в первом круге турнира в Софии выиграл матч против канадца Вашека Поспишила (68 ATP) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:3. За выход в четвертьфинал Егор Герасимов посоревнуется с итальянцем Янником Синнером (14 ATP).



