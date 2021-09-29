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Белорус Илья Ивашко выиграл на старте теннисного турнира в Софии

Белорусский теннисист Илья Ивашко (45-я строчка мирового рейтинга ATP) победно стартовал на турнире в Софии (Болгария)

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В прошедшем 29 сентября матче 1/16 финала белорус обыграл испанского спортсмена Пабло Андухара (92 ATP). Итог двухсетового поединка — 6:4, 6:3. Во втором раунде Илья Ивашко поборется с французом Гаэлем Монфисом (20 ATP). Игра состоится 30 сентября.

Еще один белорус Егор Герасимов (112 ATP) в первом круге турнира в Софии выиграл матч против канадца Вашека Поспишила (68 ATP) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:3. За выход в четвертьфинал Егор Герасимов посоревнуется с итальянцем Янником Синнером (14 ATP).
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