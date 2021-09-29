Соболенко рассказала когда собирается родить ребенка
Вторая ракетка мира беларуска Арина Соболенко пообщалась с подписчиками и рассказала, когда она собирается родить ребенка.
Когда собираешься родить ребенка?
После завершения карьеры. Или в течение пяти лет, а потом вернусь в спорт. Или нет. Кто знает. Или сейчас, а потом вернуться? Как вы думаете?
Выиграй турнир Большого шлема, будучи беременной, как это сделала Серена.
Я поговорю об этом с моей командой. И с Костей, если он готов. Костя, ты готов? Люди пишут, что это единственная возможность выиграть Большой шлем, — написала Соболенко в сториз инстаграма.
Источник: pressball.by
17:17 29/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение