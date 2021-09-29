Когда собираешься родить ребенка?





После завершения карьеры. Или в течение пяти лет, а потом вернусь в спорт. Или нет. Кто знает. Или сейчас, а потом вернуться? Как вы думаете?





Выиграй турнир Большого шлема, будучи беременной, как это сделала Серена.





Я поговорю об этом с моей командой. И с Костей, если он готов. Костя, ты готов? Люди пишут, что это единственная возможность выиграть Большой шлем, — написала Соболенко в сториз инстаграма.







