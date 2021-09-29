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Линди Рафф: Отдаю Шаранговичу должное за его способность бросить по воротам из любого положения

Белорусский форвард хорошо себя проявляет на двусторонних матчах дьяволов

Главный тренер Нью-Джерси Линди Рафф оценил выступление белорусского нападающего Егора Шаранговича в двустороннем матче девилз.

– Это был чертовски классный гол. Думаю, Егор показал нам многое в прошлом году и в этом. Получился хороший первый матч. У него отличное катание. Это то, что меня больше всего впечатлило в прошлом сезоне. Мы получили представление об уровне его навыков.

Отдаю Шаранговичу должное за его способность бросить по воротам из любого положения. Его техника владения шайбой, и то, что он может с ней делать – на высочайшем уровне, – сказал Рафф пресс-службе Нью-Джерси.

Напомним, что 23-летний игрок выступал в первом звене команды Белых с Джеком Хьюзом и Томашем Татаром. 

В ночь на 30 сентября Дьяволы проведут первый выставочный матч. Нью-Джерси на выезде встретится с Вашингтоном.
Источник: sportarena.by
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