Главный тренер Нью-Джерси Линди Рафф оценил выступление белорусского нападающего Егора Шаранговича в двустороннем матче девилз.





– Это был чертовски классный гол. Думаю, Егор показал нам многое в прошлом году и в этом. Получился хороший первый матч. У него отличное катание. Это то, что меня больше всего впечатлило в прошлом сезоне. Мы получили представление об уровне его навыков.





Отдаю Шаранговичу должное за его способность бросить по воротам из любого положения. Его техника владения шайбой, и то, что он может с ней делать – на высочайшем уровне, – сказал Рафф пресс-службе Нью-Джерси.





Напомним, что 23-летний игрок выступал в первом звене команды Белых с Джеком Хьюзом и Томашем Татаром.





В ночь на 30 сентября Дьяволы проведут первый выставочный матч. Нью-Джерси на выезде встретится с Вашингтоном.