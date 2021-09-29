Линди Рафф: Отдаю Шаранговичу должное за его способность бросить по воротам из любого положения
Белорусский форвард хорошо себя проявляет на двусторонних матчах дьяволов
Главный тренер Нью-Джерси Линди Рафф оценил выступление белорусского нападающего Егора Шаранговича в двустороннем матче девилз.
– Это был чертовски классный гол. Думаю, Егор показал нам многое в прошлом году и в этом. Получился хороший первый матч. У него отличное катание. Это то, что меня больше всего впечатлило в прошлом сезоне. Мы получили представление об уровне его навыков.
Отдаю Шаранговичу должное за его способность бросить по воротам из любого положения. Его техника владения шайбой, и то, что он может с ней делать – на высочайшем уровне, – сказал Рафф пресс-службе Нью-Джерси.
Напомним, что 23-летний игрок выступал в первом звене команды Белых с Джеком Хьюзом и Томашем Татаром.
В ночь на 30 сентября Дьяволы проведут первый выставочный матч. Нью-Джерси на выезде встретится с Вашингтоном.
Источник: sportarena.by
17:12 29/09/2021
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