







Сенсацией данного тура стал молдавский "Шериф", который в гостях победил "Реал Мадрид" со счетом 2:1.





На 25-й минуте Яшхибоев вывел свою команду вперед, но на 65-й минуте Карим Бензема сравнил счет, пишет ru.oxu.az, успешно реализовав пенальти.





Финальную точку в игре на 89-й минуте поставил футболист "Шерифа" Тилль.





Также английский "Ливерпуль" в гостях разгромил португальский "Порту" со счетом 5:1.

Голы: 0:1 – 18 Салах, 0:2 – 45 Мане, 0:3 – 60 Салах, 1:3 – 74 Тареми, 1:4 – 77 Фирмино, 1:5 – 81 Фирмино.





"Милан" на своем поле уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 1:2.

Голы: 1:0 – 20 Рафаэл Леау, 1:1 – 84 Гризманн, 1:2 – 90, пенальти Суарес.





ПСЖ на своем поле одолел "Манчестер Сити". В игре было забито два мяча.

Голы: 1:0 – 8 Гуйе, 2:0 – 74 Месси.





"Лейпциг" на своем поле уступил "Брюгге" со счетом 1:2.

Голы: 1:0 – 5 Нкунку, 1:1 – 22 Ванакен, 1:2 – 41 Ритс.





Дортмундской "Боруссии" удалось на своем поле обыграть португальский "Спортинг" с минимальным счетом.





Гол: 1:0 – 37 Мален.



