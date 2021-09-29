Лига чемпионов: Очередная сенсация от "Шерифа", Ливерпуль разгромил "Порту"
Состоялись еще шесть матчей в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Сенсацией данного тура стал молдавский "Шериф", который в гостях победил "Реал Мадрид" со счетом 2:1.
На 25-й минуте Яшхибоев вывел свою команду вперед, но на 65-й минуте Карим Бензема сравнил счет, пишет ru.oxu.az, успешно реализовав пенальти.
Финальную точку в игре на 89-й минуте поставил футболист "Шерифа" Тилль.
Также английский "Ливерпуль" в гостях разгромил португальский "Порту" со счетом 5:1.
Голы: 0:1 – 18 Салах, 0:2 – 45 Мане, 0:3 – 60 Салах, 1:3 – 74 Тареми, 1:4 – 77 Фирмино, 1:5 – 81 Фирмино.
"Милан" на своем поле уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 1:2.
Голы: 1:0 – 20 Рафаэл Леау, 1:1 – 84 Гризманн, 1:2 – 90, пенальти Суарес.
ПСЖ на своем поле одолел "Манчестер Сити". В игре было забито два мяча.
Голы: 1:0 – 8 Гуйе, 2:0 – 74 Месси.
"Лейпциг" на своем поле уступил "Брюгге" со счетом 1:2.
Голы: 1:0 – 5 Нкунку, 1:1 – 22 Ванакен, 1:2 – 41 Ритс.
Дортмундской "Боруссии" удалось на своем поле обыграть португальский "Спортинг" с минимальным счетом.
Гол: 1:0 – 37 Мален.
09:26 29/09/2021
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