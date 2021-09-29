Компания из Дубая предложила «Барселоне» выкупить долг в 1,5 млрд евро
"Барселоне" поступило предложение от компании из ОАЭ о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро.
Как утверждает Sport.es со ссылкой на программу El Curubito на 8tv, нНеназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев. При этом, пишет football.by, компания согласна дать сине-гранатовым отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления этого срока до 12 лет, и проценты не должны быть большими.
При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.
09:00 29/09/2021
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