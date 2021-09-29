Роджер Хант, Getty Images





Умер экс-форвард "Ливерпуля" и сборной "Англии" Роджер Хант. Ему было 83 года.





Лучший бомбардир Красных в чемпионате Англии (404 матча, 244 гола) ушел из жизни в своем доме в Ливерпуле, пишет Спортарена.





В составе "Ливерпуля" нападающий дважды выигрывал чемпионат "Англии", а также завоевывал Кубок и Суперкубок "Англии".





На клубном уровне англичанин также выступал за Болтон и южноафриканский Хелленик. В составе сборной "Англии" Роджер Хант побеждал на чемпионате мира-1966.





В память о Ханте футболисты "Ливерпуля" вышли на сегодняшний матч против "Порту" в Лиге чемпионов в траурных повязках.