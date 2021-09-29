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Умер бывший форвард "Ливерпуля" Роджер Хант

Он выигрывал чемпионат мира-1966.

Роджер Хант, Getty Images

Умер экс-форвард "Ливерпуля" и сборной "Англии" Роджер Хант. Ему было 83 года.

Лучший бомбардир Красных в чемпионате Англии (404 матча, 244 гола) ушел из жизни в своем доме в Ливерпуле, пишет Спортарена.

В составе "Ливерпуля" нападающий дважды выигрывал чемпионат "Англии", а также завоевывал Кубок и Суперкубок "Англии".

На клубном уровне англичанин также выступал за Болтон и южноафриканский Хелленик. В составе сборной "Англии" Роджер Хант побеждал на чемпионате мира-1966.

В память о Ханте футболисты "Ливерпуля" вышли на сегодняшний матч против "Порту" в Лиге чемпионов в траурных повязках.
Источник: Влад Воронин
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