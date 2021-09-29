Ким Клийстерс опять возобновила карьеру

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс провела первый матч в ВТА-туре в 2021 году. 38-летняя бельгийка получила wild card на турнир в Чикаго, но уступила в первом же круге Ше Су Вей с Тайваня со счетом 3:6, 7:5, 3:6.