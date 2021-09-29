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Ким Клийстерс опять возобновила карьеру

Бывшая первая ракетка мира Ким Клийстерс провела первый матч в ВТА-туре в 2021 году. 38-летняя бельгийка получила wild card на турнир в Чикаго, но уступила в первом же круге Ше Су Вей с Тайваня со счетом 3:6, 7:5, 3:6.


Победительница четырех турниров "Большого шлема" завершила карьеру в 2012 году, но в начале прошлого сезона внезапно решила вернуться на корт. Правда, более чем за полтора года Ким провела всего четыре официальных матча и все проиграла, отмечает sport-express.ru. Сейчас Клийстерс отсутствовала более года — с US Open-2020, пишет Прессбол.
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