







Тренерскому штабу пришлось создавать новую команду…

Все-таки 70% состава мы, наверное, не потеряли. Мы оставили пять защитников, около девяти нападающих, то есть три звена. Вратарь Колосов. 15 человек остались. Это добрая половина команды. Это тоже плохо. Потому что, если команда удачно выступает, желательно, состав менять минимально. Но в силу того, что наш клуб не такой больше, не обладает ресурсами и возможностями повышать зарплаты лидерам в полтора-два раза, а их статус возрастает, нам приходится их отпускать. Тот же Знахаренко играет в "Амуре" — отлично. Выполнял важную роль в команде, у него были определенные финансовые запросы, аппетиты, которые мы не смогли удовлетворить. В "Амуре" их удовлетворили, он играет там, пишет Прессбол.





Надо искать новых людей, которые будут брать это бремя, которые будут врываться в лигу, зарекомендовывать себя. Или каких-то ребят, у которых не получилось когда-то в других командах, их выводить на более качественный уровень.





В команде десять легионеров. Откуда деньги?

Зарплатный бюджет — плюс-минус 2-3% к прошлому году. Остались на том же уровне. Чуть-чуть он выше пола зарплат КХЛ, — отметил Парфимович в эфире "Беларусь 5".



