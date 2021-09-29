



Местный «Реал» проиграл дома молдавскому «Шерифу» - 1:2. На 25-й минуте Джасур Яхшибаев вывел тираспольский клуб вперед. На 65-й минуте Карим Бензема с пенальти восстановил равновесие. Все решилось на 90-й минуте, когда Себастьян Тилль забил победный гол «Шерифа».





Чемпион Молдовы, впервые попавший в групповой турнир Лиги чемпионов, одерживает вторую победу подряд, пишет haqqin.az. В первом матче «Шериф» обыграл дома донецкий «Шахтер» - 2:0.





В другом матче 2-го тура в этой группе украинский клуб сыграл дома вничью с миланским «Интером» - 0:0.





После 2 туров у «Шерифа» 6 очков, и он уверенно лидирует. У «Реала» 3 очка, у «Интера» и «Шахтера» - по 1.