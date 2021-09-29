+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мегасенсация в Лиге чемпионов: молдаване обыграли «Реал» в Мадриде

Крупная сенсация произошла в матче Лиги чемпионов в Мадриде.


Местный «Реал» проиграл дома молдавскому «Шерифу» - 1:2. На 25-й минуте Джасур Яхшибаев вывел тираспольский клуб вперед. На 65-й минуте Карим Бензема с пенальти восстановил равновесие. Все решилось на 90-й минуте, когда Себастьян Тилль забил победный гол «Шерифа».

Чемпион Молдовы, впервые попавший в групповой турнир Лиги чемпионов, одерживает вторую победу подряд, пишет haqqin.az. В первом матче «Шериф» обыграл дома донецкий «Шахтер» - 2:0.

В другом матче 2-го тура в этой группе украинский клуб сыграл дома вничью с миланским «Интером» - 0:0.

После 2 туров у «Шерифа» 6 очков, и он уверенно лидирует. У «Реала» 3 очка, у «Интера» и «Шахтера» - по 1.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]