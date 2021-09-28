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«Большинство предпочитает молчать». Чемпионка в списке изменников родины

В начале сентября белорусская спортсменка-конник Ольга Сафронова покинула родину и получила в Польше гуманитарную визу.

«Большинство предпочитает молчать». Чемпионка в списке изменников родины
Ольга Сафронова и ее конь Сандро
Это стало вторым заметным случаем, когда белорусского спортсмена, который должен был участвовать в Олимпийских играх в Токио, не допустили к участию в соревнованиях из-за несогласия с действующим режимом, за чем последовала реакция – отъезд из страны.
Об истории спортсменки пишет Радио Свобода.

Ольга Сафронова – чемпион Беларуси и финалист Кубка мира-2019 по конному спорту, была в составе белорусской национальной сборной и должна была участвовать в Олимпиаде, но перед началом Игр ее исключили, сославшись на плохую форму ее коня. В прессе были сообщения о том, что Ольга не прошла антидопинговую комиссию, хотя на самом деле таких обвинений не было – ей просто сообщили, что ее конь Сандро хромает. В польской клинике провели независимое обследование коня и убедились, что это не так.

До этого Ольга попала в белорусский список «изменников Родины». Он был опубликован в телеграм-канале «Иуды онлайн». Список сопровождал текст со следующим содержанием:

«Уважаемый работодатель! Вашему вниманию представляется список лиц, с которыми нецелесообразно заключать трудовые отношения. Эти люди предали уже один раз – предадут и другой. Патриоты Беларуси будут следить за тем, чтобы Иудам не было места в нашей стране».

После этой публикации Сафронова решила сменить место жительства и тренировок, но не гражданство. Ольга полагает, что «хромота» ее коня перед Олимпийскими играми – прямое следствие несогласия с ее гражданской позицией:

– Я считаю, что это все из-за выражения моей гражданской позиции, потому что предпосылки были. В прошлом году в ноябре меня вызывал директор Центра олимпийской подготовки по конному спорту и показал мне фотографию из моего инстаграма, сделанную в августе, под бело-красно-белым флагом.

Он рекомендовал мне удалить этот пост из соцсетей, но я отказалась это сделать. Он сказал, что раз я приняла такое решение, то я должна пройти в отдел кадров и подписать уведомление о непродлении контракта об участии в национальной сборной. Я это уведомление подписала, но через две недели контракт мне все-таки продлили. После этого я не получила разрешения ни на один международный старт.

– Когда вы публиковали эту фотографию, вы знали о том, что в связи с этим на вас могут оказывать давление?

– Нет, я не думала об этом, я хотела просто поддержать свой народ, показать, что я с ним солидарна. И я считаю это правильным.

– По какой причине вам все-таки продлили контракт, как вы думаете?

– Понятия не имею. Возможно, у нас все же мало спортсменов-конников международного уровня. Все-таки я была нужна.

– Вы критически высказывались в адрес спортивных чиновников?

– Только соцсети, я ничего не говорила. У меня было одно интервью на спортивном портале в декабре после подписания письма за честные выборы и против насилия Фонда спортивной солидарности. Там я тоже не высказывала своих чувств.

– Как вы приняли решение остаться в Польше и не возвращаться в Беларусь?

– Сначала у меня был отпуск, я решила немного перезагрузиться. После этого в провластных телеграм-каналах появились списки так называемых изменников, в которых было порядка четырехсот человек (спортсмены, артисты, журналисты) с комментарием, что это «Иуды Беларуси» и что их нельзя брать на работу в стране, а если они уже трудоустроены, была рекомендация их уволить. Я была в этом списке.

– А вы участвовали в акциях протеста?

– Ходила на несколько самых первых, самых массовых в августе прошлого года. После того, как начались жесткие задержания, я испугалась и выходить перестала. Но не перестала поддерживать мой народ.

– Вы планируете получить польское гражданство?

– Гражданство пока нет, я получила просто гуманитарную визу. Я собираюсь попросить спортивного гражданства Польши, не меняя основного.

– И тогда вы на спортивной арене будете представлять Польшу, а не Беларусь?

– Да. Я боюсь, что, если я продолжу тренироваться и растить свою лошадь в Беларуси, нет гарантий, что через пару лет кто-то снова не увидит у нее хромоту.

– Как ваши коллеги отнеслись к вашему решению покинуть страну и сменить спортивное гражданство?

– Кое-кто поддержал в личных сообщениях, большинство предпочитает молчать, но это выбор каждого.

– У вас получилось и ваших лошадей перевезти в Польшу?

– Да, все это длилось почти два месяца, и мы не хотели это афишировать, пока делались анализы и оформлялись документы. Просто с моим основным конем Сандро у меня получилось выехать быстро, поскольку на тот момент все документы уже были готовы для выезда на карантин в немецкий город Аахен в Германии перед Олимпиадой. Я планировала туда ехать, поэтому готовилась. А эти молодые лошади оставались дома, к выезду их никто не готовил.

– Как вас приняли в Польше?

– Я даже не ожидала такой поддержки с польской стороны. Они очень заинтересованы в сотрудничестве, даже неожиданно. Они согласны рассмотреть мою кандидатуру для смены спортивного гражданства.

– Вы расстроились из-за того, что не попали в Токио?

– Конечно! Я ращу свою лошадь на протяжении девяти лет. Я его взяла необъезженным трехлетним жеребенком, а он очень дорогой. Мы ждали Олимпиады, это была единственная цель и мечта, как для любого спортсмена. Не было даже мысли его продать. Разумеется, такая ситуация меня крайне огорчила.

– А как сейчас вы себя чувствуете?

– Эмоциональный подъем, ведь все изменилось. Новая страна, новые люди, новые возможности, новое место для тренировок. Хочется двигаться дальше, тренироваться и готовиться к следующей Олимпиаде, – говорит спортсменка Ольга Сафронова.
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