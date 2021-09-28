Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о планах подготовки спортсменов
Предстоит обстоятельный разговор с представителями спортивной сферы.
Вы знаете, что соответствующие критические замечания были высказаны и со стороны главы государства. Так что сегодня предстоит обстоятельный разговор с представителями спортивной сферы. Оценим, почему не удалось добиться лучшего результата и что нужно сделать для того, чтобы учесть ошибки, которые были допущены, и достойно выступить на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже. Кроме того, при необходимости там, где возможно подкорректировать подготовительную работу к зимним Играм-2022 в Китае, которая сейчас находится на завершающей стадии. Чтобы наш спорт занимал достойное место в международном рейтинге по итогам различных международных стартов: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Все необходимое для этого — инфраструктура, материальное стимулирование — в нашей стране есть. Задача только за тем, чтобы это все качественно было реализовано тренерским составом и нашими спортсменами. Все вместе мы должны этой работой заниматься. Тогда будет тот результат, который мы планируем и которого ждут люди в нашей стране, чтобы еще больше гордиться достижениями нашего государства, - цитирует pressball.by
18:56 28/09/2021
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