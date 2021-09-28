В НОК поощрения получили призеры и тренеры - участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
Президент НОК Виктор Лукашенко передал денежные сертификаты представителям федераций, чьи спортсмены добились в Токио высоких результатов. Финансы поступят на счет Белорусской ассоциации гимнастики, федераций борьбы, легкой атлетики, стрельбы из лука и ассоциации каноэ.
фото: НОК
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук вручил сертификаты спортсменам, которые завоевали награды на Олимпиаде и Паралимпиаде. Поощрения удостоились также тренеры.
Виктор Лукашенко заявил, что большой спорт – это всегда огромный труд и немножко везения.
"На пути к олимпийскому триумфу вы не жалели сил, ставили перед собой амбициозные задачи и благодаря этому добились отличных результатов", – сказал президент НОК.
По итогам выступления на XXXII Олимпийских играх белорусские атлеты завоевали 7 наград (одну золотую, три серебряные и три бронзовые) и заняли 45-е место в неофициальном медальном зачете.
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С XVI Паралимпиады белорусские спортсмены тоже привезли семь медалей (пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую). Команда расположилась на 27-й строчке итогового протокола.
Следующее большое испытание белорусских спортсменов ждет в Пекине, где состоятся зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. До старта ОИ-2022 осталось 128 дней.
18:18 28/09/2021
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