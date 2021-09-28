Беларусы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Финляндии
Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Финляндии стал победителем в весовой категории до 73 килограммов.
В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором — парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.
Андрей Фролов завоевал малое серебро — 164 килограмма в толчке.
В копилке нашей команды также две серебряные медали у женщин. Алина Щепанова в толчке стала второй, ее результат – 115 килограммов. В сумме девушка расположилась на второй позиции итогового протокола.
Бронзовой медалью отличилась и Кристина Крачева, показавшая в толчке третий результат.
Источник: pressball.by
16:27 28/09/2021
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