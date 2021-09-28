В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором — парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.





Андрей Фролов завоевал малое серебро — 164 килограмма в толчке.





В копилке нашей команды также две серебряные медали у женщин. Алина Щепанова в толчке стала второй, ее результат – 115 килограммов. В сумме девушка расположилась на второй позиции итогового протокола.





Бронзовой медалью отличилась и Кристина Крачева, показавшая в толчке третий результат.



