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Беларусы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Финляндии

Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Финляндии стал победителем в весовой категории до 73 килограммов.

В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором — парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Андрей Фролов завоевал малое серебро — 164 килограмма в толчке.

В копилке нашей команды также две серебряные медали у женщин. Алина Щепанова в толчке стала второй, ее результат – 115 килограммов. В сумме девушка расположилась на второй позиции итогового протокола. 

Бронзовой медалью отличилась и Кристина Крачева, показавшая в толчке третий результат.
Источник: pressball.by
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