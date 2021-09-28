+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Нового главу федерации хоккея Беларуси выберут 8 октября

Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый руководитель ФХБ, состоится 8 октября 2021 года.

Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ – клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием хоккея на территории страны. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает 3 октября в 24:00.

Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования.

Напомним, что с 9 сентября 2020 года федерацию возглавлял Дмитрий Басков, он покинул пост 10 сентября 2021-го после того, как Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на 5 лет в том числе и за причастность к смерти Романа Бондаренко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]