Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ – клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием хоккея на территории страны. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает 3 октября в 24:00.





Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования.





Напомним, что с 9 сентября 2020 года федерацию возглавлял Дмитрий Басков, он покинул пост 10 сентября 2021-го после того, как Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на 5 лет в том числе и за причастность к смерти Романа Бондаренко.











