Нового главу федерации хоккея Беларуси выберут 8 октября
Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый руководитель ФХБ, состоится 8 октября 2021 года.
Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ – клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием хоккея на территории страны. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает 3 октября в 24:00.
Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования.
Напомним, что с 9 сентября 2020 года федерацию возглавлял Дмитрий Басков, он покинул пост 10 сентября 2021-го после того, как Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на 5 лет в том числе и за причастность к смерти Романа Бондаренко.
16:15 28/09/2021
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