



Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что живет в Варшаве вместе с мужем Арсением уже 2 месяца. Однако из-за охраны они «максимально ограничены в передвижениях», сообщает telegraf.by





В сториз Инстаграма спортсменка рассказала: «Варшаву я могу видеть только из окна автомобиля и квартиры. А я уже мечтаю, когда мы выйдем в город и сделаем крутых осенних снимков на фоне высоток».





«Мы с Арсением уже почти 2 месяца, как в Варшаве. При этом у нас здесь нет своих любимых мест, парков, улиц. Также мы не ходим на мероприятия, где можно увидеться с беларусами. И еще много куда не ходим. Из-за охраны, мы максимально ограничены в передвижениях», — написала она позже в посте в Инстаграме.





Тимановская рассказала, что «единственное место, в котором ей удалось побывать за это время» — в кафе офиса компании Orlen.





«Когда готовился контракт с Orlen, я несколько раз была в офисе компании, и пока ждала встречи могла зайти в их кафе. Так вот, самый вкусный шоколадный капучино в Orlen Stop Cafe! Вам меня не понять, если вы не любите шоколадный капучино так, как я. Ну, конечно, я знаю, что в мире и в Варшаве полно классных мест, где готовят капучино, но не в моем случае», — отметила легкоатлетка.





17 сентября Тимановская поделилась, что «прошел месяц, как она подписала контракт и вошла в состав спортивной команды польского энергетического концерна Orlen».





«Поддержка Orlen для меня много значит, ведь «благодаря режиму» я и мой муж остались без дома, без работы и с туманными перспективами на светлое будущее. Теперь я чувствую, что финансово защищена и могу целиком и полностью сконцентрироваться на своей спортивной карьере и результатах. Моя мотивация побеждать теперь еще сильнее, а амбиции гораздо больше», — написала она.





Напомним, Кристина Тимановская — белорусская спринтерша, которая должна была бежать на Олимпиаде в Токио дистанции в 100 и 200 м. Национальный олимпийский комитет заявил ее на эстафету 4х400 м и не сказал об участии в новой дистанции, чем она возмутилась в соцсетях.





Позже НОК отозвал заявку на ее участие в дистанции на 200 м. Тимановская заявила, что тренер Моисевич и представитель команды Шумак пытались отправить ее в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции, попросила о помощи Международный олимпийский комитет. В итоге она получила от Польши гуманитарную визу и улетела в Варшаву.