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Александра Саснович вышла во второй круг турнира ВТА-500 в Чикаго на отказе Мэдисон Киз

Белоруска Александра Саснович (106 ВТА) вышла во второй круг турнира ВТА-500 в Чикаго. В матче стартового раунда она встречалась с американкой Мэдисон Киз (48).

  
Белоруска выиграла первый сет (6:4), а во второй партии при счете 2:0 в пользу Саснович Киз отказалась от продолжения борьбы.

Александра Саснович (Беларусь, 106) — Мэдисон Киз (США, 48) — 6:4, 2:0, отказ Киз

Следующей соперницей Саснович станет Елена Рыбакина из Казахстана (17), пишет Прессбол.
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