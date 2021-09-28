Александра Саснович вышла во второй круг турнира ВТА-500 в Чикаго на отказе Мэдисон Киз
Белоруска Александра Саснович (106 ВТА) вышла во второй круг турнира ВТА-500 в Чикаго. В матче стартового раунда она встречалась с американкой Мэдисон Киз (48).
Белоруска выиграла первый сет (6:4), а во второй партии при счете 2:0 в пользу Саснович Киз отказалась от продолжения борьбы.
Александра Саснович (Беларусь, 106) — Мэдисон Киз (США, 48) — 6:4, 2:0, отказ Киз
Следующей соперницей Саснович станет Елена Рыбакина из Казахстана (17), пишет Прессбол.
09:53 28/09/2021
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