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УЕФА отказался от претензий к "Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" по делу Суперлиги

УЕФА отказался от претензий в адрес мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" по делу Европейской Суперлиги, информирует журналист Танкерди Палмери в Twitter.



По сведениям источника, УЕФА отменил любые санкции в отношении последних трех клубов-организаторов Суперлиги. Разбирательство по этому делу признано недействительным, пишет ru.oxu.az. Также отменены штрафы для остальных девяти команд, которые были готовы принять участие в Суперлиге.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в ней подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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