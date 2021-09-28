







По сведениям источника, УЕФА отменил любые санкции в отношении последних трех клубов-организаторов Суперлиги. Разбирательство по этому делу признано недействительным, пишет ru.oxu.az. Также отменены штрафы для остальных девяти команд, которые были готовы принять участие в Суперлиге.





Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в ней подтвердили такие топ-клубы, как "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм Хотспур". Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус".