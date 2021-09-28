Ведущая гандболистка отказалась выступать за сборную Беларуси
Ведущая белорусская гандболистка Виктория Шамановская отказалась выступать за национальную сборную.
Виктория Шамановская / vk.com
Есть сведения, что она решила принять российское гражданство, пишет Еврорадио со ссылкой на "Гандбол Беларуси".
В прошлом сезоне Шамановская выступала за клуб "Лада". По итогам сезона-2020 / 21 спортсменку признали лучшей линейной чемпионата России.
В нынешнем сезоне она выступает за ЦСКА.
08:59 28/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение