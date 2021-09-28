Виктория Шамановская / vk.com





Есть сведения, что она решила принять российское гражданство, пишет Еврорадио со ссылкой на "Гандбол Беларуси".





В прошлом сезоне Шамановская выступала за клуб "Лада". По итогам сезона-2020 / 21 спортсменку признали лучшей линейной чемпионата России.





В нынешнем сезоне она выступает за ЦСКА.