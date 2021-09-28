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Ведущая гандболистка отказалась выступать за сборную Беларуси

Ведущая белорусская гандболистка Виктория Шамановская отказалась выступать за национальную сборную.

Виктория Шамановская / vk.com

Есть сведения, что она решила принять российское гражданство, пишет  Еврорадио со ссылкой на "Гандбол Беларуси".

В прошлом сезоне Шамановская выступала за клуб "Лада". По итогам сезона-2020 / 21 спортсменку признали лучшей линейной чемпионата России.

В нынешнем сезоне она выступает за ЦСКА.
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