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Мбаппе недоволен действиями Неймара: Он мне не пасует

Отношения нападающих "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и Неймара резко ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси.


Согласно сведениям источника, Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (2:0). Французский форвард был заменен на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнера по линии нападения.

"А мне он не пасует", - сказал Мбаппе после того, пишет Ru.oxu.az, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.

Летом 2022 года у Мбаппе истечет контракт с ПСЖ. Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдет в "Реал" на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьезный конкурент. "Манчестер Сити"  готов подписать игрока любой ценой.
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