



Согласно сведениям источника, Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (2:0). Французский форвард был заменен на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнера по линии нападения.





"А мне он не пасует", - сказал Мбаппе после того, пишет Ru.oxu.az, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.





Летом 2022 года у Мбаппе истечет контракт с ПСЖ. Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдет в "Реал" на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьезный конкурент. "Манчестер Сити" готов подписать игрока любой ценой.