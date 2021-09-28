



Алози был удален с технической зоны, когда его команда уступала со счетом 0:2. Но вместо того, чтобы отправиться в раздевалку, тренер стал высказывать претензии судье. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, когда арбитр получил удар по лицу. Сразу после этого Фелис дал свисток об окончании матча.





Алози ждут санкции и длительная дисквалификация. Вскоре после инцидента он извинился за свои действия и ушел с должности, сообщает Football Italia, пишет Прессбол.



