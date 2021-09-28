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В Италии тренер во время матча ударил судью кулаком по лицу и ушел в отставку

Матч седьмого дивизиона чемпионата Италии "Оледжо-Кастелло" — "Карпиньяно" был остановлен во втором тайме, когда тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу главного судью Андреа Фелиса.


Алози был удален с технической зоны, когда его команда уступала со счетом 0:2. Но вместо того, чтобы отправиться в раздевалку, тренер стал высказывать претензии судье. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, когда арбитр получил удар по лицу. Сразу после этого Фелис дал свисток об окончании матча.

Алози ждут санкции и длительная дисквалификация. Вскоре после инцидента он извинился за свои действия и ушел с должности, сообщает Football Italia, пишет Прессбол.
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