Стадион в Казани





Встреча команд пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по минскому времени.





Отметим, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что АБФФ не обращалась с просьбой проведения матча против Чехии в Казани.





В таблице группы Е отбора на ЧМ-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три очка. Также в октябре команда Георгия Кондратьева встретится с Эстонией.





Ранее тренерский штаб сборной определился с составом на ближайшие матчи.