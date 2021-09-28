+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сборная Беларуси сыграет в Казани против Чехии

Сборная Беларуси примет Чехию в рамках квалификации чемпионата мира-2022 в Казани на стадионе Центральный.

Стадион в Казани

Встреча команд пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по минскому времени.

Отметим, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что АБФФ не обращалась с просьбой проведения матча против Чехии в Казани.

В таблице группы Е отбора на ЧМ-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три очка. Также в октябре команда Георгия Кондратьева встретится с Эстонией.

Ранее тренерский штаб сборной определился с составом на ближайшие матчи.
Источник:  Влад Воронин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]