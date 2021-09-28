Сборная Беларуси сыграет в Казани против Чехии
Сборная Беларуси примет Чехию в рамках квалификации чемпионата мира-2022 в Казани на стадионе Центральный.
Стадион в Казани
Встреча команд пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по минскому времени.
Отметим, ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что АБФФ не обращалась с просьбой проведения матча против Чехии в Казани.
В таблице группы Е отбора на ЧМ-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три очка. Также в октябре команда Георгия Кондратьева встретится с Эстонией.
Ранее тренерский штаб сборной определился с составом на ближайшие матчи.
Источник: Влад Воронин
07:46 28/09/2021
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