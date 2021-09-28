



"Этот вопрос действительно возникает для мужской команды, а не для женской. У сборной Китая будут игры, которые будут контролироваться официальными лицами ИИХФ, и решение будет принято позже.





Смотреть, как команда проигрывает 0:15, будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу. Решение будет принято до конца октября.





Если Китай не примет участие в турнире, то нам нужен план Б, один из вариантов — участие сборной Норвегии", — цитирует Тардифа France24.





Как принимающая страна, команда Китая имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, при этом коллектив занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге.





Сборная Китая попала в группу "А", вместе со сборными Канады, США и Германии, пишет Прессбол.











