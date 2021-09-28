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"Смотреть, как команда проигрывает 0:15, неинтересно никому". Сборную Китая могут не допустить на Олимпиаду-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что сборная Китая может не принять участие в домашней Олимпиаде-2022 в Пекине.

 

"Этот вопрос действительно возникает для мужской команды, а не для женской. У сборной Китая будут игры, которые будут контролироваться официальными лицами ИИХФ, и решение будет принято позже.

Смотреть, как команда проигрывает 0:15, будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу. Решение будет принято до конца октября.

Если Китай не примет участие в турнире, то нам нужен план Б, один из вариантов — участие сборной Норвегии", — цитирует Тардифа France24.

Как принимающая страна, команда Китая имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, при этом коллектив занимает лишь 32-е место в мировом рейтинге.

Сборная Китая попала в группу "А", вместе со сборными Канады, США и Германии, пишет Прессбол.
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