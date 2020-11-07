Бывший форвард брестского Динамо Артем Милевский рассказал, когда планирует провести свой прощальный матч. Напомним, в четверг украинец официально завершил игровую карьеру.





Артём Милевский. Фото: ФК Динамо Брест





«Прощальный матч? В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы все сделаем… Есть наброски», — сказал Милевский.





Последним клубом Милевского стал Минай, в составе которого нападающий провел 10 матчей, однако результативными действиями не отметился.





В прошлом сезоне Милевский сыграл 27 игр в чемпионате Беларуси за брестское Динамо, в которых забил шесть голов и трижды ассистировал партнерам.





В составе брестчан украинец выиграл чемпионат Беларуси сезона-2019, а также завоевал Кубок страны (2018) и Суперкубок (2018, 2019, 2020).



