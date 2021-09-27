+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алла Цупер: нелегко, будучи мамой, готовиться к Играм, но помогают супруг и бабушки

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в лыжной акробатике Алла Цупер рассказала, с какими трудностями сталкивается при подготовке к Олимпиаде в Пекине-2022.

Нелегко, будучи мамой готовиться, но помогают супруг, бабушки. Будем показывать высокий результат. Хочу сказать, что на этих Олимпийских играх у нас впервые в истории фристайла будут командные соревнования. В личных если что-то пойдет не так, не получится, еще шанс будет в командных соревнованиях выступить.

Слова фристайлистки приводит НОК со ссылкой на телеканал "СТВ".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]