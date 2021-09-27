Нелегко, будучи мамой готовиться, но помогают супруг, бабушки. Будем показывать высокий результат. Хочу сказать, что на этих Олимпийских играх у нас впервые в истории фристайла будут командные соревнования. В личных если что-то пойдет не так, не получится, еще шанс будет в командных соревнованиях выступить.





Слова фристайлистки приводит НОК со ссылкой на телеканал "СТВ".



