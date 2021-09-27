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Артем Милевский: легенды — это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так — после них

Нападающий Артем Милевский пояснил, каким видит свое место в белорусском и украинском футболе, после завершения карьеры.

Решение было принято давно. Мы понимали, что после "Миная" это будет конец, но объявили позже. Мне было уже тяжело, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.

Легенда? Легенды — это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так — после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил — побьешь рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет тяжело, переживает. У меня никогда рекордов особых не было.

Слова игрока приводит football.ua.
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