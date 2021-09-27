Решение было принято давно. Мы понимали, что после "Миная" это будет конец, но объявили позже. Мне было уже тяжело, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.





Легенда? Легенды — это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так — после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил — побьешь рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет тяжело, переживает. У меня никогда рекордов особых не было.







