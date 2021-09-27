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"Чемпионат": у Скабелки все те же проблемы, но без работы он не останется

Журналист "Чемпионата" Лев Лукин препарировал период работы белорусского специалиста Андрея Скабелки в ярославском "Локомотиве" и предположил, что он найдет новое место еще по ходу нынешнего сезона.

"У белорусского специалиста в очередной раз возникли проблемы с более-менее звездным коллективом, да и работа под давлением (а после тяжелого старта в Ярославле было давление, можно не сомневаться) — не конек Андрея Владимировича. 

Можно вспомнить, как он "поплыл" в "Сибири" на третий год работы, когда те же Шалунов с Шумаковым стали считать себя звездами и готовиться к отъезду в ЦСКА, из-за чего совершенно бросили играть. Можно вспомнить и то, как Скабелку "слили" хоккеисты "Авангарда".

В "Локомотиве" в первый год у Скабелки все шло гладко, и показалось, что он вырос как тренер, поработал над своими слабыми сторонами. Андрей Владимирович и сам говорил, что изменился. Но сейчас видно — ничего подобного. Все те же проблемы, все тот же Скабелка. 

Вряд ли его в ближайшем будущем снова позовут работать в топ-клуб, при этом белорус по-прежнему остается едва ли не идеальным кандидатом для команд средней руки. 

И как тут не вспомнить про мучения "Сибири" с Мартемьяновым, да и в "Барысе", где Скабелка еще недавно показывал свой максимум, не все идет хорошо у Юрия Михайлиса. А ведь есть еще "Торпедо", "Северсталь", "Витязь"… 

Словом, без предложений уже по ходу этого сезона Скабелка остаться не должен".

Материал полностью доступен по ссылке.

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/hockey/395823
Источник: pressball.by
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