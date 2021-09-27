Минчанин после полуфинала на турнире в Нур-Султане поднялся на 45-ю строчку. Ранее Ивашко был 52-м





Вторая ракетка Беларуси Егор Герасимов потерял место в первой сотне, опустившись на 15 позиций. Теперь Герасимов является 112-й ракеткой мира.





В топ-10 изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.