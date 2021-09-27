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Илья Ивашко вошёл в топ-50 лучших теннисистов планеты

В обновленном рейтинге АТР от 27 сентября белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в топ-50 лучших игроков мира.

Минчанин после полуфинала на турнире в Нур-Султане поднялся на 45-ю строчку. Ранее Ивашко был 52-м

Вторая ракетка Беларуси Егор Герасимов потерял место в первой сотне, опустившись на 15 позиций. Теперь Герасимов является 112-й ракеткой мира.

В топ-10 изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Источник: sportarena.by
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