Илья Ивашко вошёл в топ-50 лучших теннисистов планеты
В обновленном рейтинге АТР от 27 сентября белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в топ-50 лучших игроков мира.
Минчанин после полуфинала на турнире в Нур-Султане поднялся на 45-ю строчку. Ранее Ивашко был 52-м
Вторая ракетка Беларуси Егор Герасимов потерял место в первой сотне, опустившись на 15 позиций. Теперь Герасимов является 112-й ракеткой мира.
В топ-10 изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Источник: sportarena.by
14:26 27/09/2021
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