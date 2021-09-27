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Кикбоксёр Алексей Кудин за решёткой перешел на белорусский язык

За решёткой кикбоксёр Алексей Кудин перешел на белорусский язык.

Кикбоксёр Алексей Кудин за решёткой перешел на белорусский язык
Женщине, которая ему пишет, он сначала ответил по-русски. А второе письмо было уже по-белорусски. «Адразу ўспомніў дарогу ў свой родны горад Маладзечна, які вельмі люблю і ніколі не кіну», — пишет он в ответ на открытку, передает nashaniva.com


36-летнего Алексея Кудина, заслуженного мастера спорта и чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу, арестовали за то, что он дал отпор силовикам на акции протеста против фальсификации выборов в августе 2020 году.

Когда его выпустили под домашний арест, он смог покинуть Беларусь.

Однако он был повторно арестован в январе 2021 года, когда приехал из Франции в Россию, по запросу Минска. В августе 2021 года его осудили на два с половиной года колонии. Сейчас он находится в тюрьме номер 8 в Жодино.
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