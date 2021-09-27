Женщине, которая ему пишет, он сначала ответил по-русски. А второе письмо было уже по-белорусски. «Адразу ўспомніў дарогу ў свой родны горад Маладзечна, які вельмі люблю і ніколі не кіну», — пишет он в ответ на открытку, передает nashaniva.com









36-летнего Алексея Кудина, заслуженного мастера спорта и чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу, арестовали за то, что он дал отпор силовикам на акции протеста против фальсификации выборов в августе 2020 году.





Когда его выпустили под домашний арест, он смог покинуть Беларусь.





Однако он был повторно арестован в январе 2021 года, когда приехал из Франции в Россию, по запросу Минска. В августе 2021 года его осудили на два с половиной года колонии. Сейчас он находится в тюрьме номер 8 в Жодино.



