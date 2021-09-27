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Показали гол самого молодого представителя знаменитой футбольной династии

В игре 6 тура чемпионата Италии "Специя" - "Милан" произошло знаковое событие. Форвард гостей 19-летний Даниэль Мальдини открыл счет голам за свой клуб.

Фото: Reuters

Свидетелем забитого мяча стал отец игрока - знаменитый защитник "россонери", многолетний капитан "Милана" Паоло Мальдинипишет gazeta.ua.

Это был гол представителя третьего поколения знаменитой династии. В свое время за "Милан" играл дед Мальдини - Чезаре. На его счету 347 матчей и 3 гола.

Это достижение впоследствии превзошел отец игрока - Паоло Мальдини. Он сыграл 647 матчей и забил 29 голов за клуб. Всего Мальнини-средний выступал за "Милан" на протяжении 25 лет.
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