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Паоло Мальдини, Свидетелем забитого мяча стал отец игрока - знаменитый защитник "россонери", многолетний капитан "Милана" пишет gazeta.ua.





Это был гол представителя третьего поколения знаменитой династии. В свое время за "Милан" играл дед Мальдини - Чезаре. На его счету 347 матчей и 3 гола.





Это достижение впоследствии превзошел отец игрока - Паоло Мальдини. Он сыграл 647 матчей и забил 29 голов за клуб. Всего Мальнини-средний выступал за "Милан" на протяжении 25 лет.