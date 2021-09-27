







"Когда уходил из "Ислочи", получил предложения из БАТЭ и "Шахтера". Мне и моему агенту звонили и предлагали хорошие деньги. Я сомневался, но хотел поиграть где-то кроме Беларуси, а не провести там всю карьеру. В итоге оказался в "Нижнем" и не пожалел.





Из Африки в Беларусь, а потом в Россию — нетипичный путь. Кто-то сказал бы: "Зачем ты едешь в какую-то "Ислочь"? Что тебе делать в России? Молдова — ужасная лига, что ты там забыл?" Но всю жизнь мы берем на себя риски. И если оглядываться назад, бояться, никогда не исполнишь мечту, даже работать нормально не сможешь. И сейчас забиваю в Лиге чемпионов.





В Марокко, куда я попал из Гвинеи, распространен расизм — гораздо больше, чем в России или здесь. Я встречался с ним много раз. В Беларуси — всего однажды, и то со стороны какого-то болельщика с немецким происхождением. А остальные меня любили.





В Беларуси я застал пандемию, и она ввергла меня в страх. Там совершенно не заботились о безопасности и здоровье игроков, я не чувствовал себя защищенным. Клуб подвергал нас опасности и ничего не предпринимал для футболистов. Мне даже не хотелось приезжать на тренировки, я оставался дома и пропустил несколько занятий. Потому что не был уверен, что не заболею.





От коронавируса умирают люди, мы видим это каждый день — а в Беларуси всем было все равно. Только когда три-четыре игрока "Ислочи" заразились, о нас стали заботиться, хотя бы регулярно проводить тесты.





Зато в Беларуси я полюбил русскую музыку. Постоянно слушал "Басту", Miyagi, очень нравились! В столовой и ресторанах постоянно брал себе борщ — это то, чего мне не хватает сейчас", — цитирует Момо Sport24.







