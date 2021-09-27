







Помимо многочисленных новаций, француз продвигает идею реформы чемпионатов мира в нетоповых дивизионах. Как сообщает Прессбол со ссылкой на Sports.ru, для повышения уровня конкуренции Тардиф предлагает объединить 4 худших команды элитного дивизиона и 12 команд из дивизионов "А" и "Б".





Как считает Тардиф, такой формат стоит обсудить. "Он добавит баланса в первый дивизион и создаст большую вовлеченность, а из элитного уйдут команды, которые на чемпионате мира только собирают поражения", — считает новоиспеченный глава ИИХФ.











