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Новый глава ИИХФ Люк Тардиф предложил убрать из элитного дивизиона 4 сборные, "только поражения собирающие на ЧМ"

Рене Фазел после 27 лет руководства мировым хоккеем покинул свой пост. Его сменил один из бывших подчиненных швейцарца, казначей ИИХФ Люк Тардиф.



Помимо многочисленных новаций, француз продвигает идею реформы чемпионатов мира в нетоповых дивизионах. Как сообщает Прессбол со ссылкой на Sports.ru, для повышения уровня конкуренции Тардиф предлагает объединить 4 худших команды элитного дивизиона и 12 команд из дивизионов "А" и "Б".

Как считает Тардиф, такой формат стоит обсудить. "Он добавит баланса в первый дивизион и создаст большую вовлеченность, а из элитного уйдут команды, которые на чемпионате мира только собирают поражения", — считает новоиспеченный глава ИИХФ.
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