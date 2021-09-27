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В первом поединке за "Ванкувер" Данила Климович отыграл во второй тройке нападения и не реализовал послематчевый буллит

В Национальной хоккейной лиге начались предсезонные матчи. Новообразованный "Сиэтл" в присутствии 10 300 зрителей нанес поражение "Ванкуверу" со счетом 5:3.



В составе проигравших белорусский форвард Данила Климович выходил на лед во второй тройке нападения, результативной игрой не отметился, однако был на льду во время второго гола "Ванкувера", когда в большинстве отличился Брок Бозер.

Также Климович не реализовал послематчевый буллит, сообщает "Белорусский хоккей", пишет Прессбол.
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