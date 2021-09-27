







В составе проигравших белорусский форвард Данила Климович выходил на лед во второй тройке нападения, результативной игрой не отметился, однако был на льду во время второго гола "Ванкувера", когда в большинстве отличился Брок Бозер.





Также Климович не реализовал послематчевый буллит, сообщает "Белорусский хоккей", пишет Прессбол.



