



Об игре голкипера минского "Динамо" Алексея Колосова





— Едва ли буду оригинальным: Алексей действительно много значил для команды в прошедшей выездной серии. Причем во всех трех матчах. Понятно, что семь пропущенных шайб от "Автомобилиста" — многовато даже для 19-летнего вратаря, но нужно учесть, что команда вратарю помогала очень мало. До этого за 120 минут всего одна пропущенная шайба, что опять же надо ставить заслугу не только голкиперу, но и не умалять его действий (в том числе "сухарь" в Челябинске). Повторю то, что говорил на страницах "ПБ": то, что в Екатеринбурге Колосова не сняли с игры, очень правильно. В субботу он оставлял "Динамо" в игре до овертайма, то есть пока Рыбар в лазарете, не тушуется. Просто приятно.

Об увольнении Андрея Скабелки с поста главного тренера "Локомотива"

— Хорошо это или плохо, покажет только время. Опять же: тренер остался без работы, так что для Андрея Владимировича решение руководства не приятно. Просто оценивать работу наставника по девяти первым матчам регулярного сезона и отправлять на выход тренера, чьи команды в плей-офф почти всегда закручивают пару-тройку позвонков даже титанам КХЛ, скоропалительно и преждевременно. Хотя, думаю, если бы Никитин был при деле, может, и не торопились бы.

О поражении от СКА и работе арбитров в овертайме

— Много говорить не хочется, судьи просто "убили" "Динамо". Может, Тимкин настолько прошелся по судье в первом периоде, что у него проблемы со зрением появились? Как можно было не увидеть в овертайме этот толчок в спину Альмквиста за воротами, после которого в оборотке Бурдасов забросил? Без комментариев.







