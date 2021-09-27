



"На базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудил причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе, законодательного характера", - написал Коков после встречи в Терсколе с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет interfax.by.





Глава республики также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.





В ходе встречи Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в операции на Эльбрусе за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.





Как сообщается на сайте главы республики, в ходе совещания начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин сообщил, что по сопровождению теперь предлагают многочисленные компании из различных регионов на коммерческой основе, но у туристов есть риск оказаться на высоте с проводником, у которого будет недостаточно опыта, чтобы помочь в сложной ситуации. При этом на законодательном уровне нет закона, который регламентировал бы требования к уровню подготовки гидов и самих туристов.





"Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - приводятся в пресс-релизе слова Надежина.





Он также подчеркнул необходимость повышения уровня подготовки гидов и их обязательной аттестации. По его словам, пострадавшая группа при подъеме допустила ряд ошибок: недостаточно гидов сопровождали большую по количеству группу людей, организаторы подъема недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, а также не ориентировались на местности.





23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Спуск тел еще троих отложен из-за непогоды. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них были госпитализированы. По последним данным, в субботу в больнице остаются 7 человек.





Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).



