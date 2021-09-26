Роналду хочет стать тренером в "Манчестер Юнайтед" после завершения карьеры
В конце лета Криштиану Роналду заключил контракт с "Манчестер Юнайтед" по схеме "2+1". О завершении карьеры звёздный португалец пока не думает. При этом когда Роналду всё же повесит бутсы на гвоздь, он хочет получить тренерскую работу в "МЮ
".
По данным источника, Роналду считает, что "Манчестер Юнайтед" является самым подходящим местом для старта тренерской работы. Криштиану мог бы начать новую главу своей спортивной карьеры, попутно наблюдая за развитием сына. Криштиану-младший уже начал заниматься в академии "красных дьяволов".
18:10 26/09/2021
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