Роналду хочет стать тренером в "Манчестер Юнайтед" после завершения карьеры

В конце лета Криштиану Роналду заключил контракт с "Манчестер Юнайтед" по схеме "2+1". О завершении карьеры звёздный португалец пока не думает. При этом когда Роналду всё же повесит бутсы на гвоздь, он хочет получить тренерскую работу в "МЮ