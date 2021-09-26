+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Роналду хочет стать тренером в "Манчестер Юнайтед" после завершения карьеры

В конце лета Криштиану Роналду заключил контракт с "Манчестер Юнайтед" по схеме "2+1". О завершении карьеры звёздный португалец пока не думает. При этом когда Роналду всё же повесит бутсы на гвоздь, он хочет получить тренерскую работу в "МЮ


".
 
 
По данным источника, Роналду считает, что "Манчестер Юнайтед" является самым подходящим местом для старта тренерской работы. Криштиану мог бы начать новую главу своей спортивной карьеры, попутно наблюдая за развитием сына. Криштиану-младший уже начал заниматься в академии "красных дьяволов".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]