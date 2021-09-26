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Чем запомнится футболист Сергей Герасимец, который внезапно умер в 55 лет

Полузащитник, забивший в 1995 году легендарный гол в ворота сборной Нидерландов, был полон надежд и только начал тренировать новую команду

Чем запомнится футболист Сергей Герасимец, который внезапно умер в 55 лет
Сергей Герасимец скоропостижно скончался на 56-м году жизни в Санкт-Петербурге. Произошло это в день победы его команды в матче чемпионата Санкт-Петербурга.

«Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал", — сообщил журналист Кирилл Легков в Telegram.

Сергей Герасимец родился в Киеве 13 октября 1965 года. Он был воспитанником клуба «Юный динамовец». Однако карьера в ведущем украинском клубе не сложилась – Сергей не смог попасть в основную команду из дубля. 

Тогда он принял решение искать счастья в других командах. Выступал пару лет за «Динамо» (Ирпень), затем перешел в донецкий «Шахтер»… Но пиком его карьеры стало выступление в 1989-1993 годах за минское «Динамо». Он сыграл 94 матча и забил 24 мяча. Затем судьба забросила его в израильский клуб «Бней Иегуда», где он провел три года.

Важным этапом стал его переезд в Санкт-Петербург в 1997 году. Он выступал за «Зенит» два года и с семьей осел в городе на Неве. Он еще будет играть за различные команды, в том числе и за минское «Торпедо-МАЗ», но жить вернется в Питер.

В интервью «Комсомолке» Сергей говорил:

- Воспоминания о моем белорусском периоде жизни очень приятные. Можно сказать, что это основополагающие для меня годы. Я пришел в минское "Динамо" в 1989 году. А в 1991-ом, когда мне было лишь 26 лет, чемпионат СССР развалился. Очень жаль, я тогда был полон сил и энергии. 

А чемпионат Беларуси, конечно же, был далек от союзного уровня. Но я все равно получал удовольствие от игры. В 1993 году меня признали лучшим футболистом Беларуси. Не потому что я был суперигрок, а потому что в команде минского "Динамо" я себя комфортно ощущал.

Как игрок Герасимец был знаменит своей скоростью и дриблингом. А каждый уважающий себя белорусский болельщик со стажем непременно вспомнит гол Сергея в ворота сборной Нидерландов.

7 июня 1995 года сборная Беларуси обыграла голландцев в Минске со счетом 1:0. Это была первая победа нашей сборной над командой, посеянной при жеребьевке в первой корзине. Да и звезды тогда играли за оранжевых с приставкой супер: вратарь ван дер Сар, капитаном был защитник Блинд, в атаке блистали Зеедорф, Давидс, Клюйверт, Овермарс.

На 27-й минуте Сергей Герасимец опередил ван дер Сара и с острого угла, чуть ли не от углового флажка, точно пробил по воротам! 37 тысяч зрителей в восторге кричали что было мочи, да и для всей страны тогда это был праздник. 

Победу отстояли, а Герасимец навеки запомниться вот этим сенсационным голом. Да и сам он говорил нам, что это самый запоминающийся момент карьеры.



Когда мы встретились с Сергеем в Питере в 2008 году перед матчем Лиги чемпионов, то у нас состоялся такой диалог:

- В Беларуси вы найдете немало болельщиков, которые считают вас истинным белорусом.

- Я не белорус, я украинец. А играл я во многих клубах. Но вот в Питере болельщики меня до сих пор воспринимают как белоруса. Я не возражаю.

- Вы 11 лет уже живете в Питере, - продолжили мы тогда наш разговор. Вы питерский?

- Нет, это дети мои питерцы (двойняшки Саша и Таня. Ред.), а я - человек мира. На одном месте побыл и душа просит перемен.

- А какая у вас сейчас связь с Беларусью?

- Жена у меня белоруска.

- Это самое дорогое, что вы могли взять с собой из Беларуси.

- Я всегда говорю, что она - мое самое большое достижение в жизни.

- А зовут ее Татьяна. Мы с ней знакомы.

- Да, она ваша коллега - спортивный журналист. Когда мы познакомились, она работала в газете "Физкультурник Беларуси". Потом она работала на телевидении. Мы познакомились на стадионе, когда она делала репортаж. Когда я ее первый раз увидел, что-то внутри перевернулось. Через три года, в 1996-м, мы поженились.

Тренерская карьера Сергея Герасимца не складывалась так, как бы он этого хотел. Он признавался, что хотел бы работать главным тренером, но не получалось.

Он был ассистентом тренера в московском «Локомотиве», питерском «Динамо». Работал в детско-юношеском футболе, в любительских клубах… В 2019 году Герасимец, обладая тренерской лицензией Pro вообще был без работы.

И вот в 2020 году, казалось, все потихоньку стало налаживаться. Он возглавил клуб «Ядро» из чемпионата Санкт-Петербурга. Хоть и любительский клуб, но с финансовыми перспективами, владельцы жили целью сделать команду профессиональной. Герасимец выиграл Кубок Санкт-Петербурга, почувствовал наконец-таки востребованность и удовольствие от работы…

Но 26 сентября 2021 года жизнь Сергея Герасимца неожиданно оборвалась...
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